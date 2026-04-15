交易 Pilgrims Pride - PPC 差价合约
关于 Pilgrims Pride
Pilgrim's Pride公司从事生产、加工、营销和分销新鲜、冷冻和增值的鸡肉和猪肉产品给零售商、分销商和餐饮服务经营者。 其地理分部包括美国、英国、欧洲和墨西哥。 公司的产品和市场包括：新鲜产品包括冷藏（非冷冻）整鸡或切块鸡肉、冷冻整鸡、胸肉片、初级猪肉片、增值猪肉和排骨；预制产品包括分量控制的胸肉片、里脊肉和肉条、熟食产品、沙拉、成形鸡块和肉饼以及带骨鸡肉部分。 出口产品主要包括整鸡和鸡肉部分，冷藏后出售给美国的分销商，或冷冻后分销到出口市场，市场概况包括连锁餐厅、食品加工厂、宽线分销商和某些其他机构。
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