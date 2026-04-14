交易 Philip Morris International Inc - PM 差价合约
关于 Philip Morris International Inc.
菲利普-莫里斯国际公司是一家控股公司。 该公司在美国以外的市场从事香烟以及无烟产品、电子设备和配件及其他含尼古丁产品的生产和销售。 其分部包括欧盟地区（EU）；东欧地区（EE）；中东和非洲地区（ME&A）；南亚和东南亚地区（S&SA）；东亚和澳大利亚地区（EA&A），以及拉丁美洲和加拿大地区（LA&C）。 其国际和本地品牌的组合以万宝路为首。 它的其他香烟品牌包括邦德街、切斯特菲尔德、L&M、云雀和菲利普莫里斯。 它拥有各种本地香烟品牌，如印度尼西亚的Dji Sam Soe、Sampoerna A和Sampoerna U，以及菲律宾的Fortune和Jackpot。 它的IQOS无烟产品品牌包括加热的烟草和含尼古丁的蒸汽产品。 该公司还开发了一个吸入式治疗剂和呼吸道药物输送的管道。
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