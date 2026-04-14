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交易 Philip Morris International Inc - PM 差价合约

158.33-2.58%
The chart shows the PM stock price data over the last 1 day, with a current price of 158.33, a high of 159.37, and a low of 157.91.
卖出

158.15

买入

158.33

0.18
低点: 157.91高点: 159.37
卖方：
0%
买方：
100%
過往表現並非未來業績的可靠指標. 所示股价仅供参考，可能与实时市价存在差异。
交易条件
类型
该金融市场可进行差价合约交易。
了解更多:差价合约
差价合约
点差0.18
长仓隔夜仓息调整
长仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.021512 %
(-$4.30)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.02151%
短仓隔夜仓息调整
短仓隔夜仓息调整
保证金。您的投资
$1,000.00
隔夜仓息
来自头寸全值的费用
-0.00071 %
(-$0.14)

使用杠杆的交易规模（大约值）$20,000.00

来自杠杆的资金 - 美元（大约值）$19,000.00

-0.00071%
隔夜调整仓息时间21:00 (UTC)
货币USD
最低成交量0.1
保证金5.00%
证券交易所United States of America
交易佣金10%
保证止损溢价
保证止损 (GSL) 费用仅在 GSL 被触发时收取。更多详情请参阅我们网站的“服务费用”页面。
1%

1我们执行交易收取的费用是点差，即买入价和卖出价之间的差额。有关更多信息，请参阅我们网站上的收费页面

主要统计数据
前收盘价162.54
开仓159.37
1 年变化3.63%
日区间157.91 - 159.37

交易 Philip Morris International Inc - PM 差价合约

关于 Philip Morris International Inc.

菲利普-莫里斯国际公司是一家控股公司。 该公司在美国以外的市场从事香烟以及无烟产品、电子设备和配件及其他含尼古丁产品的生产和销售。 其分部包括欧盟地区（EU）；东欧地区（EE）；中东和非洲地区（ME&A）；南亚和东南亚地区（S&SA）；东亚和澳大利亚地区（EA&A），以及拉丁美洲和加拿大地区（LA&C）。 其国际和本地品牌的组合以万宝路为首。 它的其他香烟品牌包括邦德街、切斯特菲尔德、L&M、云雀和菲利普莫里斯。 它拥有各种本地香烟品牌，如印度尼西亚的Dji Sam Soe、Sampoerna A和Sampoerna U，以及菲律宾的Fortune和Jackpot。 它的IQOS无烟产品品牌包括加热的烟草和含尼古丁的蒸汽产品。 该公司还开发了一个吸入式治疗剂和呼吸道药物输送的管道。

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独家-对科学和新上瘾者的担忧阻碍了美国尼古丁袋快速通道计划的实施

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2025-06-30
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好，杠杆自由

2025-02-15
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不错！页面简洁实用，用起来顺畅

2024-06-22
Y******

一个好喜欢平台，操作方便

2022-01-05
峻**

不错好用，如果可以添加更多货币会更加多投资者用这个软件，还有就是平台的涨跌能和别的一致那就最好不过了

2024-05-30
A*

简单快捷的的交易软件 很好，操作简单特别方便。

2024-04-02
Y*

点差有点大 其他满分 一样能改善点差谢谢

2021-03-11
r*********

非常好 我赚了不少钱

2021-07-29
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客服很好，解决了问题。简单好用

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评分与评论
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