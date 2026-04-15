交易 Petroleo Brasileiro SA - PBR 差价合约
关于 Petroleo Brasileiro SA Petrobras (ADR)
巴西石油公司（Petroleo Brasileiro S.A.-Petrobras）专门从事石油、天然气和能源行业。 公司从事勘探、钻探、提炼、加工、交易和运输来自生产中的陆上和海上油田以及页岩或其他岩石的原油。 其部门包括勘探和生产，涵盖原油、天然气液体和天然气的勘探、开发和生产活动；炼油、运输和营销，涵盖原油和石油产品的炼制、物流、运输和贸易活动，乙醇的出口，以及页岩的开采和加工。 天然气和电力，从事巴西生产的天然气和进口天然气的运输和贸易；生物燃料，包括生物柴油及其副产品的生产活动，以及乙醇相关活动；分销，包括其子公司Petrobras Distribuidora S. A. 的活动。A., 和公司。
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