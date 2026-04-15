交易 Pentair - PNR 差价合约
关于 Pentair
滨特尔集团是一家为全球家庭、企业和工业提供水务解决方案的供应商。 公司的运营分为两个部分。 消费者解决方案和工业及流体技术。 其消费者解决方案部门设计、制造和销售住宅和商业泳池设备和配件，以及商业和住宅水处理产品和系统。 其泳池设备和配件包括泵、过滤器、加热器、灯、自动控制、自动清洁器、维护设备和泳池配件。 其水处理产品和系统包括压力罐、控制阀、活性炭产品、常规过滤产品。 其工业与流体技术部门制造和销售流体处理和泵产品及系统，包括压力容器、气体回收解决方案、膜生物反应器、废水回用系统和膜过滤、分离系统、水处理泵和供水泵。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025