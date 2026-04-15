交易 Pentair - PNR 差价合约

关于 Pentair

滨特尔集团是一家为全球家庭、企业和工业提供水务解决方案的供应商。 公司的运营分为两个部分。 消费者解决方案和工业及流体技术。 其消费者解决方案部门设计、制造和销售住宅和商业泳池设备和配件，以及商业和住宅水处理产品和系统。 其泳池设备和配件包括泵、过滤器、加热器、灯、自动控制、自动清洁器、维护设备和泳池配件。 其水处理产品和系统包括压力罐、控制阀、活性炭产品、常规过滤产品。 其工业与流体技术部门制造和销售流体处理和泵产品及系统，包括压力容器、气体回收解决方案、膜生物反应器、废水回用系统和膜过滤、分离系统、水处理泵和供水泵。