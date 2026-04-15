交易 Pembina Pipeline Corporation - PPLca 差价合约
关于 Pembina Pipeline Corporation
Pembina管道公司（Pembina）是一家总部设在加拿大的公司，为北美的能源行业提供运输和中游服务。 公司的分部分为三个部门。 管道部、设施部和营销与新企业部。 管道部门在加拿大和美国的主要市场中心为客户提供原油、凝析油、天然气液体和天然气的管道运输、终端、储存和铁路服务。 设施部包括为Pembina的客户提供天然气、凝析油和天然气液体（NGL）服务的基础设施。 营销与新企业部的工作重点是最大限度地提高公司运营的盆地内的碳氢化合物液体和天然气的价值。 公司拥有一个综合管道系统，运输主要在加拿大西部生产的各种碳氢化合物液体和天然气产品。
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