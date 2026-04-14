交易 Panasonic Corporation - 6752 差价合约

关于 Panasonic Holdings Corp

松下公司是一家总部设在日本的公司，从事集成电子相关业务。 该公司有四个业务部门。 家电部门从事家电、美容、健康和其他企业对消费者（BtoC）业务，以及设备、能源和其他企业对企业（BtoB）业务产品的开发、制造和销售。 生态解决方案部门从事开发、制造和销售用于建筑业务的电气设备、住房材料和其他产品。 连接解决方案部门从事开发、制造和销售用于分销、物流、娱乐、公共、航空电子和制造业务的产品。 汽车和工业系统分部从事开发、制造和销售用于汽车机动系统业务的产品，以及电池和其他BtoB业务。 该公司还从事原材料的销售。