交易 Owens Corniing - OC 差价合约

关于 Owens Corniing

欧文斯科宁是一家建筑和工业材料供应商。 公司生产一系列的绝缘、屋顶和玻璃纤维复合材料。 它通过三个部分进行运营。 复合材料、绝缘材料和屋面材料。 其复合材料部门从事生产、制造和销售纤维形式的玻璃加固材料。 其玻璃加固材料也被复合材料部门用于下游，以织物、无纺布和其他特殊产品的形式制造和销售玻璃纤维产品。 其绝缘材料部门从事制造和销售隔热和隔音球、松散填充绝缘材料、泡沫护套和配件。 其屋面部门从事制造和销售住宅屋面瓦、氧化沥青材料、用于住宅和商业建筑及特殊应用的屋面组件，以及合成包装材料。