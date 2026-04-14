交易 Outset Medical, Inc. - OM 差价合约
关于 Outset Medical Inc.
Outset Medical, Inc.是一家医疗技术公司，提供Tablo。 Tablo是一种用于急性和家庭血液透析治疗的移动综合血液透析解决方案。 水净化和按需生产透析液的整合使Tablo成为车轮上的透析诊所，并使提供者能够从医院到家庭使用一个平台。 Tablo滤芯是一种一次性消耗品，旨在为病人提供体外血液净化服务，由预先配置的血液、盐水和输液管组成。 Tablo的触摸屏面板使用户能够通过动画和非技术语言浏览治疗过程，为专业和非专业用户量身定做。 Tablo的云连接软件实现了机器诊断和分析、治疗指导、监测和报告、改进文档和远程机器管理的生态系统。 此外，Tablo还能提供强大的临床护理。
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