交易 Oshkosh - OSK 差价合约
关于 Oshkosh
奥什科什公司是一家设计、制造和销售通道设备、特种车辆和卡车车身的公司。 公司通过四个部门运营。 门禁设备、国防、消防和应急以及商业。 接入设备部门制造和销售用于各种建筑、工业、机构和一般维修应用的高空作业平台和伸缩臂。 国防部制造和销售战术车辆、拖车、武器系统集成和供应部件和服务、运送车辆和除雪车辆。 消防和应急部门制造和销售定制和商业消防车辆和设备、飞机救援和消防（ARFF）车辆、模拟器、移动指挥和控制车辆以及其他应急车辆。 商业部门制造和销售垃圾收集车、混凝土搅拌车、现场服务车和车载吊车。
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