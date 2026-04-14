交易 Osaka Gas Co., Ltd. - 9532 差价合约
关于 Osaka Gas Co. Ltd.
大阪燃气有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事能源和天然气业务。 公司有四个业务部门。 国内能源和天然气部门从事天然气的生产、提供和销售，天然气和住房设备的销售、维护和检查，天然气管道工程和能源设备的建设，液化天然气（LNG）和液化石油气（LPG）的销售，以及租赁、保险和呼叫中心业务。 国内能源和电力分部从事电力的提供和销售。 海外能源部门从事天然气和石油的开发和投资，提供能源，以及租赁液化天然气运输船。 生活与商业解决方案部门从事房地产的开发、租赁、管理和销售，软件和信息业务，精细材料、碳材料和其他的生产和销售，以及体育设施的运营。
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