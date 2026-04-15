交易 Ormat Technologies, Inc. - ORA 差价合约
关于 Ormat Technologies Inc.
奥马特技术公司从事地热和回收能源发电业务。 该公司设计、开发、建造、销售、拥有和经营基于地热和回收能源的发电厂。 公司在三个业务部门开展业务活动。 电力部门、产品部门和储能及管理服务部门。 公司的电力部门在全球范围内拥有和经营约25个地热、回收能源（REG）和太阳能站点，总发电量为933兆瓦（MW）。 其储能和管理服务部门从事提供储能、需求响应和能源管理相关服务。 公司的投资组合分布在全球的美国、肯尼亚、危地马拉、印度尼西亚、洪都拉斯和瓜德罗普岛。 该公司还生产利用回收的能源或废热发电的产品。 它还建造、拥有和经营基于回收能源的发电厂。
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