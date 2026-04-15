交易 ONEOK - OKE 差价合约

关于 ONEOK, Inc.

ONEOK, Inc.是一家中游服务供应商。 公司拥有天然气液体（NGLs）系统，将落基山、二叠纪和中大陆地区的NGL供应与市场中心以及天然气收集、加工、储存和运输资产网络连接起来。 公司通过三个部分运营。 天然气收集和加工，天然气液体，和天然气管道。 天然气收集和处理部门为北达科他州、蒙大拿州、怀俄明州、堪萨斯州和俄克拉荷马州的生产商提供中游服务。 天然气液体业务拥有并经营收集、分馏和分配天然气液体以及储存天然气液体产品的设施，主要在俄克拉荷马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州和落基山脉地区，包括威利斯顿、粉河和DJ盆地。 天然气管道部门通过其全资拥有的资产，向终端用户提供州内和州际运输和储存服务。