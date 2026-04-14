交易 ON Semiconductor Corporation - ON 差价合约
关于 ON Semiconductor Corp
安森美半导体公司提供智能传感及电源方案。 公司的分部包括电源方案部(PSG)、先进方案部(ASG)和智能传感部(ISG)。 PSG部门提供一系列的模拟、分立、模块和集成半导体产品。 ASG部门设计和开发模拟、混合信号、高级逻辑、特定应用标准产品（ASSP）和特定应用集成电路（ASIC）、射频（RF）和集成电源解决方案，为不同终端市场的终端用户服务。 ISG部门设计和开发互补金属氧化物半导体（CMOS）图像传感器、图像信号处理器、单光子探测器，包括硅光电倍增管（SiPM）和单光子雪崩二极管（SPAD）阵列，以及用于自动对焦和图像稳定的执行器驱动器，为不同终端市场的终端用户服务。
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