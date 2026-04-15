交易 Omnicom Group Inc. - OMC 差价合约
关于 Omnicom Group Inc.
奥姆尼康集团是一家全球营销和企业传播公司。 公司提供广告、战略媒体规划和购买、数字和互动营销、直接和促销营销、公共关系和其他专业传播服务。 公司的服务包括投资者关系、品牌、营销研究、内容营销、媒体规划和购买、企业社会责任咨询、商品销售和销售点、危机公关、移动营销、定制出版、多元文化营销、数据分析、非营利性营销、数据库管理、组织沟通、数字/直接营销、包装设计、数字转型、产品安置、娱乐、市场营销、促销营销、图形艺术/数字图像、店内设计、互动营销、社会媒体营销、销售支持、搜索引擎营销、购物者营销以及体育和活动营销。
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