交易 Omega Healthcare - OHI 差价合约
关于 Omega Healthcare Investors Inc
欧米茄医疗保健投资公司是一个自行管理的房地产投资信托基金（REIT）。 该公司维持一个长期医疗设施的投资组合以及位于美国和英国的医疗设施的抵押贷款。 公司通过该部门运营，该部门包括对位于美国和英国的医疗保健相关房地产的投资。 公司为长期医疗行业提供融资和资本，特别关注专业护理设施（SNFs）、辅助生活设施（ALFs），其次是独立生活设施（ILFs）、康复和急性护理设施（专业设施）和医疗办公楼（MOBs）。 公司的投资组合包括长期租赁和与医疗保健运营公司及附属公司的抵押贷款。 此外，公司有选择地向运营商提供贷款，用于周转资金和资本支出。
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