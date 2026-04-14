交易 Olympus Corporation - 7733 差价合约
关于 Olympus Corporation
奥林巴斯公司是一家总部设在日本的公司，主要从事内窥镜、治疗设备、科学、视频和其他产品的制造和销售。 公司分五个业务部门经营。 内窥镜部门提供胃肠道内窥镜、外科内窥镜、内窥镜系统和维修服务。 治疗设备部门提供内窥镜治疗工具、能源设备、泌尿外科、妇科和耳鼻喉科产品。 科学部门提供生物显微镜、工业显微镜、工业内窥镜和无损检测设备。 影像部门提供数码相机和录音机。 其他分部从事生物材料的生产和销售。 公司还从事金融投资业务。
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