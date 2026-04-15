交易 Olin Corporation - OLN 差价合约

关于 Olin Corporation

奥林公司是一家化工产品和弹药的制造商和分销商。 公司通过三个部门运营。 氯碱产品和乙烯树脂、环氧树脂和温彻斯特。 氯碱产品和乙烯分部生产和销售氯和苛性钠、二氯化乙烯（EDC）和氯乙烯单体、甲基氯、二氯甲烷、氯仿、四氯化碳、四氯乙烯、三氯乙烯、盐酸、氢气、漂白剂产品和氢氧化钾。 环氧树脂部门生产和销售全系列的环氧材料和前体，包括芳烃，如丙酮、双酚、己烯和苯酚、烯丙基氯、环氧氯丙烷、液体环氧树脂、固体环氧树脂和下游产品，如转化的环氧树脂和添加剂。 温彻斯特分部生产和销售运动弹药、重装部件、小口径军用弹药和部件，以及工业弹壳。