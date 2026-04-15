交易 Old Republic International Corporation - ORI 差价合约
关于 Old Republic International Corporation
Old Republic International Corporation是一家从事保险承保和相关服务的单一业务的控股公司。 公司通过各种受监管的保险公司子公司开展业务，这些子公司分为三个部分。 一般保险、产权保险和共和金融赔偿集团(RFIG)离岸业务。 本公司的一般保险部门包括商业保险，并向企业、政府和其他机构提供保险。 产权保险部门主要包括根据对包含不动产权益信息的公共记录的搜索，向房地产购买者和投资者出具保单。 其RFIG运行业务部门包括抵押贷款担保和消费者信用赔偿（CCI）业务。
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