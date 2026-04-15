交易 OGE Energy Corp. - OGE 差价合约

关于 OGE Energy Corp.

OGE能源公司是一家控股公司。 该公司主要在美国中南部投资于能源和能源服务供应商，提供电力和天然气的实际交付和相关服务。 公司通过两个部门运营：电力设施和天然气中游业务。 电力部门的业务是通过俄克拉荷马州天然气和电力公司（OG&E）进行的，该公司在俄克拉荷马州和阿肯色州西部生产、传输、分配和销售电能。 OG&E是俄克拉荷马州的一家电力公司，其特许服务区包括阿肯色州的史密斯堡和周边社区。 天然气中游业务部门代表公司通过全资子公司和最终OGE控股公司对Enable Midstream Partners, LP（Enable）的投资。 埃能公司主要从事收集、加工、运输和储存天然气的业务。