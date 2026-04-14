交易 NVR, Inc. - NVR 差价合约

关于 NVR Inc.

NVR公司从事单户独立住宅、排屋和公寓楼的建设和销售。 公司的分部是中大西洋住宅建筑公司、东北住宅建筑公司、中东住宅建筑公司和东南住宅建筑公司。 中大西洋住宅建筑分部在不同的地理区域运营，包括马里兰州、弗吉尼亚州、西弗吉尼亚州、特拉华州和华盛顿哥伦比亚特区（D.C.），范围从两房到四房不等。 其东北地区房屋建筑分部在不同的地理区域经营，包括新泽西和宾夕法尼亚东部。 中东部住宅建筑分部在不同的地理区域运营，包括纽约、俄亥俄、西宾夕法尼亚、印第安纳和伊利诺伊。 东南部住宅建设分部在不同的地理区域运营，包括北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佛罗里达州和田纳西州。 它还通过其抵押贷款银行业务向房屋建筑客户提供抵押贷款相关服务。