交易 Nucor - NUE 差价合约
关于 Nucor Corporation
纽柯公司专注于制造钢铁和钢铁产品，生产直接还原铁供其钢厂使用。 公司的部门包括钢厂、钢铁产品和原材料。 钢厂部门生产钢板（热轧、冷轧和镀锌）、板材、梁坯、H型桩和钢板桩、棒材、大方坯、小方坯、混凝土钢筋、商混钢筋和工程特殊钢筋质量。 钢制品部门生产空心结构型钢管、电线管、钢架、钢桁架和桁架梁、钢甲板、制造的混凝土钢筋、冷成品钢、钢紧固件、金属建筑系统、钢格板和膨胀金属、以及铁丝和铁丝网。 原材料部门生产直接还原铁；经纪黑色和有色金属、生铁、热压块铁和直接还原铁；供应铁合金，并加工黑色和有色金属废料。
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