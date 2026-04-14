交易 NSK Ltd. - 6471 差价合约
关于 NSK Ltd.
NSK有限公司是一家总部设在日本的公司，从事轴承、汽车相关产品和精密机械产品的生产和销售。 公司分两个业务部门经营。 工业机械部门制造和销售一般工业的轴承和精密设备相关产品。 汽车分部为汽车和汽车零部件制造商制造和销售轴承、转向器和自动变速器零部件。 公司的主要产品包括球轴承、轮毂单元轴承、圆锥滚子轴承、滚珠丝杠、直线导轨、转向器和电动助力转向器。 公司还从事钢球的制造和销售以及机械设备的制造。
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