交易 NRG Energy - NRG 差价合约

关于 NRG Energy Inc

NRG能源公司是一家消费者服务公司，在美国和加拿大全国范围内从事生产和销售能源及相关产品和服务。 公司销售电力、天然气以及家庭和电力服务；并以NRG、Reliant、Direct Energy、Green Mountain Energy、Stream和XOOM Energy为品牌，开发可持续的解决方案。 公司的客户群包括约600万家庭客户，以及商业、工业和批发客户，由约18,000兆瓦（MW）的发电量支持。 公司通过四个部门运营。 德州、东部、西部/服务/其他和公司活动。 德克萨斯州分部包括与德克萨斯州的客户、工厂和市场运营有关的所有活动。 东部分部包括所有与东部客户、工厂和市场运营有关的活动。 西部/服务/其他分部包括资产和活动。 公司活动部分。