交易 Novartis Adr Repsg 1 - USD - NVS 差价合约
关于 Novartis AG (ADR)
诺华公司是一家位于瑞士的制药公司。 公司开发、制造和销售品牌和非专利处方药、活性药物成分（API）、生物仿制药和眼科产品。 公司利用科学和数字技术在免疫学、皮肤学、癌症、眼科、神经科学、呼吸系统、心血管、肾脏和代谢等疾病领域进行治疗。 公司的业务活动分为两个部分。 创新药物，包括治疗血压、癌症和其他疾病的受专利保护的创新处方药，以及Sandoz，包括仿制药和生物仿制药。
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