交易 Norfolk Southern - NSC 差价合约

关于 Norfolk Southern

诺福克南方公司是一家控股公司。 该公司从事原材料、中间产品和成品的铁路运输。 它在东南部、东部和中西部提供服务。 公司通过与铁路承运人的互换，来往于美国其他地区。 它还通过各种大西洋和墨西哥湾沿岸港口运输海外货物。 公司提供物流服务，并在美国东半部提供联运网络。 公司的系统到达各种制造厂、发电设施、矿场、配送中心、转运设施和其他位于其服务区的企业。