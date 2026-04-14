交易 Nomura Holdings, Inc. - 8604 差价合约
关于 Nomura Holdings Inc.
野村控股有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事面向全球个人、企业、金融机构和政府的证券、投资和其他金融业务。 公司有三个业务部门。 销售部门从事向日本的个人客户提供投资咨询服务。 资产管理分部从事投资信托的开发和管理，以及提供投资咨询服务。 批发分部从事债券、股权证券、衍生品和外汇的销售和交易，以及提供投资银行服务，如债券和证券承销业务、并购（M&A）业务和财务顾问服务。 公司还从事商业银行业务。 公司在国内市场和海外市场经营，包括美洲、欧洲、亚洲和大洋洲。
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