交易 Nokia Adr Repsg 1 Ser A - NOK 差价合约

关于 Nokia Oyj (ADR)

诺基亚公司是一家总部设在芬兰的公司，从事网络和互联网协议（IP）基础设施、软件和相关服务市场。 公司的业务包括诺基亚网络和诺基亚技术。 公司的部门包括超宽带网络、IP网络和应用以及诺基亚技术。 超宽带网络部门包括移动网络和固定网络运营部门。 IP网络和应用部门包括IP/光网络和应用与分析运营部门。 应用与分析运营部门提供的软件解决方案涵盖客户体验管理、网络运营与管理、通信与协作、政策与收费，以及云计算、物联网（IoT）、安全和分析平台，使数字服务提供商和企业能够加速和优化其客户体验。 公司的子公司中包括Comptel Oyj。