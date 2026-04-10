交易 NN Group N.V. - NNnl 差价合约
关于 NN Group N.V.
NN Group NV是位于荷兰的保险和投资管理公司。 它经营七个分部。 荷兰人寿部门提供团体和个人人寿保险产品和养老金。 荷兰非寿险提供汽车、运输、火灾、责任和旅游保险，以及收入保障产品。 欧洲保险包括在11个欧洲国家提供的人寿保险、养老金、比利时和西班牙的非人寿保险以及希腊的健康保险。 日本人寿提供企业自有人寿保险（COLI）。 投资管理部提供投资产品和咨询服务。 其他业务包括National-Nederlanden银行和公司的内部再保险公司ING Re的业务，以及控股和其他结果。 日本封闭式变相保险包括封闭式单保费变相年金（SPVA）个人寿险。 2014年7月，ING Groep NV将其在本公司的所有权减至68.1%。
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