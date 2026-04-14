交易 Nissan Motor Co., Ltd. - 7201 差价合约
关于 Nissan Motor Co. Ltd.
日产汽车有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事汽车和零部件的生产和销售，以及提供销售金融服务。 公司通过两个业务部门运营。 汽车分部从事电动汽车、小型汽车、轻型汽车、微型面包车、商用车、卡车、微型巴士和其他汽车以及相关零部件的制造和销售。 销售融资部门从事销售融资业务和租赁业务，以支持汽车业务的销售活动。
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