交易 Nippon Telegraph and Telephone Corporation - 9432 差价合约
关于 Nippon Telegraph and Telephone Corporation
日本电报电话公司是一家提供固定和移动语音相关服务、区域通信服务、长途和国际通信业务、数据通信业务和其他业务的公司。 公司分五个部分运营。 移动通信部门开展移动语音相关服务和销售电信设备。 区域通信分部提供固定语音相关服务和其他服务。 长途和国际通信分部包括固定语音相关服务和国际通信服务、解决方案和其他服务。 数据通信分部包括系统集成服务和网络系统服务。 其他分部包括房地产租赁、金融业务、系统开发和其他与研究和开发有关的服务。
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