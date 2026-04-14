交易 Nippon Suisan Kaisha, Ltd. - 1332 差价合约
关于 Nippon Suisan Kaisha Ltd.
NIPPON SUISAN KAISHA, LTD.是一家总部设在日本的公司，主要从事海运和食品业务。 公司的经营分为四个部分。 海洋产品部门从事渔业、水产养殖、加工和销售海洋产品。 食品分部从事冷冻食品、常温食品和其他加工食品的制造和销售。 精细部门从事诊断剂、非专利药品、医药原料和健康食品的生产和销售。 物流部门从事海洋产品的冷藏，以及冷藏货物的运输。 公司还从事船舶的建造和维修，以及海洋运输和工程业务。 公司主要在日本、北美、南美、亚洲和欧洲经营。
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