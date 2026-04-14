交易 Nippon Steel Corporation - 5401 差价合约
关于 Nippon Steel Corporation
新日铁公司是一家总部设在日本的公司，主要从事钢铁制造业务、工程业务、化学与材料业务和系统解决方案业务。 公司通过四个业务部门运营。 钢铁制造部门从事钢筋、钢板、钢管、特种钢、钢铁二级产品和其他钢铁产品的生产和销售。 工程部门从事生产和销售工业设备和钢结构，承包建筑工程，处理和回收废物，以及提供电力、燃气和热能。 化工和材料部门从事煤化工产品、石油化工产品、电子材料、碳纤维、复合材料和其他产品的生产和销售。 系统解决方案部门从事提供计算机系统相关的工程咨询服务和外包服务。
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