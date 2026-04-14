交易 Nintendo Co., Ltd. - 7974 差价合约
关于 Nintendo Co. Ltd.
任天堂股份有限公司主要从事家庭娱乐领域的娱乐产品的开发、生产和销售。 公司的主要产品包括游戏机，如便携式和控制台游戏机和软件，以及王牌和卡塔（日本风格的扑克牌）。 控制台游戏机是用于手机游戏和家庭控制台游戏的硬件和软件，由本公司及其关联公司开发，主要由本公司制造，并主要由海外关联公司销售。
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