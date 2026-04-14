交易 Nikon Corporation - 7731 差价合约

关于 Nikon Corporation

尼康公司主要从事图像和视频设备的制造和销售。 公司在三个业务部门经营。 精密设备分部提供半导体曝光设备和平板显示器（FPD）曝光设备产品和服务。 视频分部提供视频相关及其周边地区的产品和服务，如可换镜头型数码相机，紧凑型数码相机和可换镜头。 医疗保健分部从事生物科学和眼科诊断领域的产品销售，如生物显微镜、细胞培养观察装置和超广角扫描激光眼镜。 工业设备和其他业务从事工业设备业务相关产品的销售，玻璃相关产品，如FPD光掩膜基片和处理定制设备的定制产品业务相关产品。 该公司还提供相关服务。