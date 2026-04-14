交易 NH Foods Ltd. - 2282jp 差价合约
关于 NH Foods Ltd.
NH食品有限公司是一家总部设在日本的公司，主要从事肉类加工业务。 公司在四个业务部门经营。 加工分部生产和销售火腿、香肠和其他加工食品。 肉类分部从事猪、牛和肉鸡的养殖，以及肉类产品的加工和销售。 联营公司分部从事乳制品和水产品的生产和销售。 海外分部主要从事海外子公司的管理，以及加工食品、肉类和水产品的生产和销售。
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