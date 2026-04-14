交易 Newell Brands - NWL 差价合约
关于 Newell Brands Inc
Newell Brands Inc.是一家消费品公司。 公司的部门包括商业解决方案、家用电器、家庭解决方案、学习和发展以及户外和娱乐。 商业解决方案部门提供一系列的商业清洁和维护解决方案。 家用电器部门提供家用产品，包括Calphalon、Crockpot、Mr.Coffee、Oster和Sunbeam品牌的厨房电器。 家庭解决方案部门提供食品和家庭存储产品、保鲜产品、美食厨具、烘焙用具和餐具以及家庭香氛产品。 学习与发展，提供婴儿用品和婴儿护理产品；书写工具，包括记号笔和荧光笔、铅笔；艺术产品；基于活动的粘合剂和切割产品以及标签解决方案。 户外和娱乐部门提供Campingaz、Marmot和Coleman品牌下的户外和户外相关活动的产品。
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