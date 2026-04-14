交易 Rithm Capital Corp - RITM 差价合约
关于 New Residential Investment Corp
新住宅投资公司是一家为抵押贷款和金融服务行业提供资本和服务的公司。 其投资组合由抵押贷款服务权、抵押贷款发放和服务公司（包括辅助抵押贷款服务业务）、住宅抵押贷款支持的证券、物业和贷款、消费者贷款以及其他机会性投资组成。 公司的部门包括发起、服务、MSR相关投资、住宅证券、物业和贷款、消费者贷款和抵押贷款。 公司的投资组合包括服务相关的投资，其中包括经营实体、服务相关的业务、抵押贷款服务权（MSR）和MSR融资应收款、多余的MSR；住宅证券、物业和贷款，其中包括房地产证券（RMBS）、赎回权、单户出租物业、住宅抵押贷款；消费者贷款和应收抵押贷款。
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