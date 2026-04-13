交易 New Orientl Eductn Grp Adr Rep 1 - EDU 差价合约
关于 New Oriental Education & Tech Grp (ADR)
新东方教育科技集团有限公司是一家总部设在中国的公司，主要从事提供教育项目、服务和产品。 公司以其新东方品牌提供教育服务。 公司通过七个部分经营其业务，包括K-12 AST、考试准备和其他课程（以前称为语言培训和考试准备课程）、中小学教育、在线教育、内容开发和分销、海外学习咨询服务、学前教育和游学。 公司以传统的课堂设置、以双师模式的线上和线下课堂设置相结合的方式，以及通过纯在线平台向学生提供教育。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025