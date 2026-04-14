交易 New Fortress Energy - NFE 差价合约

关于 New Fortress Energy

新堡垒能源公司是一家综合天然气发电基础设施公司，从事提供能源和开发服务。 该公司通过两个部分进行经营。 终端和基础设施以及船舶。 码头和基础设施分部包括从天然气采购和液化到物流、航运、设施和转换或开发天然气发电的整个生产和交付链。 该部门包括在牙买加、波多黎各和巴西的所有终端业务，包括其在塞尔吉佩电厂的权益。 船舶部分包括所有船舶，根据长期或现货安排租赁给客户，包括Nanook与Centrais Eletricas de Sergipe S.A.（CELSE）的25年租约。 公司在Hilli LLC（Hilli号的所有者和经营者）的投资也包括在这一部分。