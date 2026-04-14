交易 NeoGenomics - NEOus 差价合约
关于 NeoGenomics
NeoGenomics, Inc.经营一个以癌症为重点的检测实验室网络。 公司通过两个部门运营：临床服务部门和医药服务部门。 临床服务部门为社区病理诊所、肿瘤诊所、医院病理实验室、参考实验室和学术中心提供各种临床测试服务，并从各种支付方获得补偿，包括客户直接结算、商业保险、医疗保险和其他政府支付方以及患者。 医药服务部门通过为临床试验和研究提供测试服务和数据分析，支持制药公司的药物开发计划。 它提供的测试服务包括细胞遗传学、荧光原位杂交（FISH）、流式细胞仪、免疫组织化学（IHC）和数字成像、分子测试和形态学分析。 该公司在美国、欧洲和亚洲设有测试实验室。
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