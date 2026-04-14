交易 NEC Corporation - 6701 差价合约
关于 NEC Corporation
NEC公司是一家总部设在日本的公司，主要从事提供系统集成和网络服务。 该公司在五个业务部门运营。 公共部门从事为公共和医疗机构、政府和媒体提供系统集成、支持、外包和云服务，以及系统设备。 企业部门从事为制造、分销、服务和金融行业提供系统集成、支持、外包和云服务。 网络服务部门从事提供网络基础设施、系统集成和管理服务。 系统平台部门从事提供硬件、软件和企业网络产品。 全球分部从事提供安全产品、网络基础设施和电力存储系统。 该公司还从事数据中心基础设施和照明设备业务。
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