交易 National Vision - EYE 差价合约

关于 National Vision

National Vision Holdings, Inc.是一家光学零售公司，专注于为客户的眼睛护理需求提供各种产品和服务。 公司的业务部门包括自有和东道主，以及遗产。 自有和东道主部门包括其两个自有品牌America's Best和Eyeglass World，以及Fred Meyer精选店内的Vista光学店。 Owned & Host部门还通过在全国选定的军事基地经营Vista眼镜店，为美国军人提供视力保健产品和服务。 Legacy部门包括其与沃尔玛的长期战略合作关系，在选定的沃尔玛店内经营视觉中心。 它还经营电子商务网站和第三方的电子商务网站，包括沃尔玛、山姆俱乐部和巨鹰。 公司在超过44个州和波多黎各经营约1200家商店。 它的America's Best品牌提供两副眼镜，包括一个免费的眼科检查。