交易 National Retail Properties Reit - NNN 差价合约

关于 National Retail Properties, Inc.

National Retail Properties, Inc.是一个完全综合的房地产投资信托基金（REIT）。 公司收购、拥有、投资和开发主要以长期净租赁方式出租给零售业租户的物业，主要用于投资（物业或物业组合）。 公司在美国48个州拥有约3,223个物业，总可租赁面积约为32,753,000平方尺。 它主要投资于位于每个当地市场的零售房地产，以满足其租户的零售贸易线。 它的物业组合包括20个主要的贸易线。 其基于20个主要行业的物业组合包括便利店；汽车服务；餐馆-全套服务；餐馆-有限服务；家庭娱乐中心；健康和健身；剧院；休闲车经销商、零件和配件；设备租赁；汽车零件；批发俱乐部；家庭装修；以及家具，等等。