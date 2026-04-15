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最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
《全球汇市》美元持稳，美国封锁伊朗港口但外交方面持续施压
Reuters News•Europe02:57 (UTC), 14 undefined 2026
《全球汇市》美元持稳，美国封锁伊朗港口但双方对话仍在继续
Reuters News•Europe01:18 (UTC), 14 undefined 2026
《全球汇市》美元走低，美伊停火消息带动风险偏好回升
Reuters News•Europe08:47 (UTC), 8 undefined 2026
更新版 1-中国汇市：人民币放量收创逾三年新高，有望重回美伊战争前的升值趋势
Reuters News•Europe08:45 (UTC), 8 undefined 2026
《全球汇市》美元跌至一个月低点，伊朗停火消息提振风险偏好回升
04:05 (UTC), 8 undefined 2026
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外汇-伊朗停火引发市场风险转向，美元下跌
Reuters News•Europe03:57 (UTC), 8 undefined 2026
《全球汇市》美元全线下跌，特朗普宣布美伊停火激励风险偏好回升
02:16 (UTC), 8 undefined 2026
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外汇-特朗普停火引发市场风险转向，美元下跌
Reuters News•Europe02:08 (UTC), 8 undefined 2026