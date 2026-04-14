交易 Murphy Oil - MUR 差价合约

关于 Murphy Oil

墨菲石油公司是一家国际石油和天然气勘探和生产公司，通过各种经营子公司开展业务。 公司主要在美国和加拿大生产石油和天然气，并在世界各地进行石油和天然气勘探活动。 公司的地理分部包括美国和加拿大。 在美国，公司主要从墨西哥湾和德克萨斯州南部的鹰滩页岩地区的油田生产原油、天然气液体和天然气。 在加拿大，公司在Tupper Montney（100%拥有）、Kaybob Duvernay、富含液体的Placid Montney的干性天然气区和两个非经营性海上资产拥有工作权益。