交易 Morgan Stanley - MS 差价合约

关于 Morgan Stanley

摩根士丹利是一家全球金融服务公司。 公司通过其子公司提供一系列的投资银行、证券、财富管理和投资管理服务。 其部门包括机构证券、财富管理和投资管理。 其机构证券部门向企业、政府、金融机构和高净值客户提供投资银行、销售和交易以及其他服务。 其财富管理部门为个人投资者和中小型企业和机构提供金融服务和解决方案，包括：经纪和投资咨询服务；金融和财富规划服务；工作场所服务；年金和保险产品；住宅房地产贷款和其他借贷产品；银行业务；以及退休计划服务。 其投资管理部门为不同的客户群提供一系列的投资策略和产品。