交易 Molson Coors Brewing Company - TAP 差价合约

关于 Molson Coors Beverage Co

Molson Coors饮料公司是一家控股公司。 它从事酿造饮料的业务。 该公司通过两个部门运营。 美洲和欧洲、中东和非洲及亚太地区。 美洲分部包括在美国、加拿大以及拉丁美洲和南美洲的多个国家生产、营销和销售其品牌和其他自有及授权品牌。 它还签订了合同酿造协议，对产品进行酿造、包装和运输。 欧洲、中东和非洲地区及亚太地区分部包括生产、营销和销售其品牌以及在英国、中欧和其他各种欧洲国家以及中东、非洲和亚太地区的某些国家的几个较小的区域品牌。 它还与其他各种啤酒商签订了许可协议和分销协议。 公司的品牌包括蓝月亮、卡林、库尔斯宴会、库尔斯之光、米勒之光、Leinenkugel's Summer Shandy、Creemore Springs、Hop Valley等等。