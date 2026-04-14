交易 Mizuho Financial Group, Inc. - 8411 差价合约
关于 Mizuho Financial Group Inc.
瑞穗金融集团有限公司是一家总部设在日本的银行控股公司，主要从事银行控股公司、银行、证券专业公司和其他公司的业务。 公司通过五个业务部门进行经营。 零售和企业公司分部为国内个人、中小型企业和中型客户经营。 大型企业、金融和公共公司分部为日本的大型企业公司、金融公司和公共公司的客户开展业务。 全球企业公司分部为海外联营的日本公司和非日本公司的客户经营。 全球市场公司分部从事利率和股票等方面的投资业务。 资产管理公司分部从事开发和提供产品，以满足从个人到机构投资者的客户的资产管理需求。
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