交易 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. - 9104 差价合约
关于 Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
三井O.S.K.航运有限公司是一家总部设在日本的公司，从事国际航运业务。 干散货船部门从事干散货船的经营。 能源运输板块从事非定期特种船舶的运营，如运输火力发电用煤的运煤船、石油运输船、远洋业务和液化天然气船，以及远洋货物运输业务。 集装箱船部门从事集装箱船和集装箱码头的运营。 汽车运输船、轮渡和沿海滚装船分部从事专用汽车运输船的运营。 联营业务部门从事房地产业务，以及邮轮业务、租船业务和临时人员业务。 其他业务部门主要从事船舶管理、金融业务，如集团融资、信息服务、会计代理和海事咨询。
最新股票文章
阿里巴巴突破楔形整理，AI 动能回暖推动股价表现
阿里巴巴（Alibaba）正逐步成为人工智能（AI）领域中不可忽视的重要参与者。
07:52, 14 一月 2026
特斯拉财报“爆雷”后如何交易？
第二季度财报不及预期，股价盘后下跌，马斯克警告“接下来几个季度可能会较为艰难”
20:21, 24 七月 2025
宁德时代（CATL）股票预测：第三方价格目标
探索宁德时代（CATL）2025年及未来的股价预测，涵盖分析师目标价等关键信息
13:10, 11 六月 2025
英伟达股票预测：第三方价格目标
自2025年年初以来，截至4月中旬，英伟达（NVDA）股价下跌约27.37%，但同比上涨26.48%。基于4月22日开盘价98.78美元，自1月初以来，英伟达股票波动显著，受到行业特定因素以及围绕美国贸易关税的更广泛股市不确定性影响。
17:42, 19 五月 2025
日本股市：日经指数大涨逾4%，受中东停火迹象提振
Reuters News•Europe00:55 (UTC), 8 undefined 2026
中东出现停火迹象，油价下跌，日本日经指数大涨
Reuters News•Europe00:47 (UTC), 8 undefined 2026
消息
Reuters News•Europe21:28 (UTC), 6 undefined 2026
更新版 1-日本否认有关要求主要商社加入5月访俄代表团的报道
01:45 (UTC), 3 undefined 2026
Reuters News•Europe
日本政府邀请主要综合商社参加5月访问俄罗斯的代表团--共同社
00:59 (UTC), 3 undefined 2026
Reuters News•Europe
更新版 1-特朗普提及中东战争结束时限，日本日经指数大涨 4%
Reuters News•Europe02:08 (UTC), 1 undefined 2026