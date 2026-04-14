交易 Mitsui & Co., Ltd. - 8031 差价合约
关于 Mitsui & Co. Ltd.
三井物产株式会社是一家综合贸易公司。 该公司在七个业务部门运营。 钢铁产品部门提供基础设施用钢、汽车零部件、能源用钢和其他。 金属资源部门提供铁矿石、煤炭、铜、镍、铝和其他。 机械和基础设施部门提供产品和服务，如电力、海洋能源、天然气输送、水、物流和其他。 化工部分提供石化原料和产品，无机原料和产品，农业材料。 能源部门提供石油、天然气、石油产品、环境和下一代能源。 生活方式产业板块提供食品、纺织品、医疗保健和外包服务。 下一代和功能促进分部发展与资产管理、租赁、保险、收购投资和其他有关的业务。
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